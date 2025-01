Był Olafem w Krainie lodu, mógł być w Avatarze. Nie dostał roli przez porównanie do smerfa!

fot. materiały prasowe

Fani pokochali Josha Gada, który użyczył głosu sympatycznemu Olafowi we wszystkich produkcjach związanych z franczyzą Kraina lodu. Aktor wydał niedawno pamiętnik pod tytułem In Gad We Trust, w którym zdradza wiele ciekawostek ze swojej kariery. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o tym, jak ubiegał się o rolę w Avatarze Jamesa Camerona z 2009 roku.

Josh Gad przegrał walkę o Avatara

W swojej książce aktor opisuje, że nagrał tzw. self tape, czyli wideo z przesłuchaniem do roli w Avatarze, które następnie trafiło do Jamesa Camerona. Kilka dni później otrzymał telefon z zaproszeniem do Los Angeles na ostatni etap castingu w biurach studia Lightstorm. Josh Gad starał się o rolę Norma Spellmana, najlepszego przyjaciela Jake’a Sully’ego. Tak tłumaczy powód, dla którego nie został zaangażowany:

- Najwyraźniej nie dostałem roli, ponieważ, pomimo że James Cameron był bardzo zadowolony z mojego przesłuchania, gdy zmienili mnie w cyfrowego awatara, wyglądałem jak wysoki smerf z nadwagą.

Postacie w filmie zazwyczaj były wiernym odzwierciedleniem swoich aktorów w formie awatarów Na’vi, więc jednym z etapów castingu było sprawdzenie, jak dana osoba będzie wyglądać w tej postaci. Ostatecznie w roli Norma na ekranie pojawił się Joel David Moore.

Przypomnijmy, że Avatar z 2009 roku nadal pozostaje najbardziej kasowym filmem w historii z wynikiem 2,9 mld dolarów. Na trzecim miejscu znajduje się Avatar: Istota wody z wynikiem 2,3 mld dolarów, ustępując jedynie filmowi Marvela Avengers: Koniec gry.

Avatar: Fire and Ash zadebiutuje w kinach w grudniu 2025 roku.