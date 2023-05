Flash - widzowie zapomną po filmie o przestępstwach Ezry Millera? Tak twierdzi scenograf

fot. materiały prasowe

Scenografem Flasha jest Paul D. Austerberry, który swego czasu zdobył Oscara za Kształt wody. W rozmowie z telewizją CBC wygłosił dość kontrowersyjny komentarz, który podzielił odbiorców na Twitterze. Według niego Ezra Miller kreacją aktorską ma sprawić, że fani zapomną o jego przestępstwach, o których było głośno w mediach.

Flash - komentarz scenografa

Austerberry tłumaczy, że aktor musiał grać dwie role, więc co kilka dni zmieniał postać, w którą się wcielił. Do tego pracował sześć dni w tygodniu oraz wykonywał wszystkie sceny kaskaderskie. Zdaniem scenografa oddanie aktora i profesjonalizm sprawią, że widzów nie będzie obchodzić, co działo się wcześniej w związku z głośnymi kontrowersjami.

Problem polega na tym, że media były pełne doniesień o rozmaitych przestępstwach popełnianych przez Ezrę Millera w różnych rejonach świata. Na czele z założeniem sekty z młodymi kobietami, a nawet grożą mu zarzuty prokuratorskie za między innymi napaść. Trudno ocenić, jaka może być przyszłość aktora, ale tego wszystkiego było zbyt dużo, by ot tak to wymazać. Od czasu ogłoszenia, że Ezra Miller zaczął się leczyć z uwagi na problemy psychiczne, działania aktora ucichły i już od tego czasu seria przestępstw się zakończyła. Przyszłość aktora w DCU wisi na włosku i oficjalnie nie wiadomo, czy zostanie zwolniony po Flashu.

Flash - komentarz Michaela Shannona

Michael Shannon w filmie Flash powraca jako Zod. W rozmowie z Vanity Fair został zapytany o kontrowersje wokół Ezry Millera. Aktor jest świadomy problemów, ale przyznaje, że nie śledził wszystkiego z uwagą. Dodaje, że cała sprawa sprawia, iż trudno o niej rozmawiać, ale z reguły stara się przymykać oko na pewne rzeczy w branży, bo w niej wiele ludzi ma problemy. Dodaje też, że jak media biorą kogoś i zaczynają o nim pisać negatywnie, jest to dla niego sytuacja, w której współczuje takim aktorom, bo jest to coś strasznego bez względu na to, czy jest to uzasadnione.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.

Ezra Miller - napaści, kradzieże, zastraszanie i sekta

Pełna chronologia wydarzeń.