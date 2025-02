Reżyser filmu z Willem Smithem potwierdza - sequel powstaje bez niego. "Takie mamy Hollywood"

fot. Columbia Pictures

W tym roku film Hitch obchodzi swoją 20. rocznicę. Z tej okazji Andy Tennant udzielił wywiadu dla Business Insidera, dokonując refleksji nad wyreżyserowaną produkcją. Jednocześnie potwierdził, że nie wróci, by stworzyć sequel z Willem Smithem. Wręcz przeciwnie - nikt go nie zaprosił do współpracy nad nadchodzącą kontynuacją. Mimo że miał nadzieję, że kiedyś otrzyma taką ofertę, mimo dzielących go różnic z aktorem.

Hitcha - Zgaduję, że Will rozwija sequelbeze mnie. Dowiedziałem się o tym trzy miesiące temu. Miałem naprawdę dobry pomysł na kontynuację i rozmawiałem z kierownikiem Sony, a on powiedział, że firma produkcyjna Willa rozwija projekt. Hej, takie mamy Hollywood.

Natomiast Andy Tennant zapewnił, że nie ma złej krwi wobec Smitha. Szanuje to, że został jedynie "zatrudniony" do stworzenia pierwszego filmu i ostatecznie jest zadowolony z rezultatu. Przyznał jednak, że od tamtego czasu nie utrzymuje kontaktu z aktorem.

Hitch - fabuła, gdzie obejrzeć?

Tak dystrybutor opisuje fabułę filmu:

Zauroczyła Cię piękna, niedostępna kobieta? Nie wiesz jak ja zdobyć? Ten film zrealizowano specjalnie dla Ciebie! Poznajcie Hitcha (Will Smith) najsłynniejszego nowojorskiego swata. Miłość to jego profesja i za opłatą pomaga nieśmiałym mężczyznom zdobyć wymarzone kobiety - w nie więcej niż trzy randki - gwarantowane! Jest doskonały w swoim fachu, ale cały czas stara się zachować anonimowość. Jednym z jego klientów jest Albert (Kevin James), doradca finansowy bogatej dziedziczki fortuny Allegry Cole (Amber Valletta), w której jest szczerze zakochany. Podczas jednego ze spotkań z klientem Hitchowi wpada w oko śliczna Sara Melas (Eva Mendes). Tymczasem Sara jest dziennikarką i za wszelką cenę próbuje zdemaskować sławnego na całym Manhattanie mistrza w rozwiązywaniu kłopotów sercowych śledząc każdy krok Allegry. Miłość spada na Hitcha jak grom z jasnego nieba i w bohaterze zachodzi istna przemiana. Sara natomiast pozostaje nieustępliwa nie zdając sobie sprawy, że ten, którego szuka znajduje się tuż obok.

Film jest dostępny w ofercie abonamentowej Polsat Box Go. Można go również wypożyczyć na Prime Video oraz Canal+.

