Flash - w filmie pojawi się postać z Arrowverse? Zaskakująca plotka

Flash z Arrowverse powoli się kończy i rozpoczął się ostatni sezon serialu, co oznacza, że to prawdopodobnie to koniec ery Granta Gustina w roli Barry'ego Allena. Jednak być może nie wszystko stracone. Nowa plotka sugeruje, że aktor może pojawić się w filmie Flash.

Informację przekazał youtuber John Campea. Jego informator doniósł mu, że superbohater grany przez Granta Gustina może zastąpić Flasha Ezry Millera w nadchodzącym filmie. Sam jednak zaznaczył, że nie wierzy w tę plotkę.

Flash - w filmie pojawi się postać z Arrowverse?

To nie pierwsza taka plotka. The Illuminerdi w 2021 doniosło, że pojawi się cameo Granta Gustina w filmie. W dodatku w zwiastunie widzieliśmy co najmniej dwóch Barrych - choć oboje są grani przez Ezrę, to zostawia to otwartą furtkę, jeśli chodzi o inne warianty.

Czy pod koniec filmu Flash, zobaczymy nowego odtwórcę roli Barry'ego Allena? Nigdy tak nie myślałem, ale zdradzę wam coś, czego się dowiedziałem. Choć podkreślam, że sam w to nie wierzę, to ciekawy temat do rozmowy. Mały ptaszek wyćwierkał mi - i jestem pewien, że także innym, więc zapewne zobaczycie taką informację w ciągu następnych kilku dni w innych miejscach - że Grant Gustin, który gra główną rolę w serialu telewizyjnym Flash, będzie nowym Flashem w DC Universe.

