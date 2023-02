Flash - spot przebił wszystkie reklamy na Super Bowl. Tak wygląda Keaton jako Bruce Wayne

fot. materiały prasowe

Zwiastun Flasha pojawił się chwilę przed finałem Super Bowl 2023, ale w jego trakcie pokazano jeszcze specjalnie przygotowany spot. Według firmy analitycznej EDO ten spot przebił w popularności online wszystkie inne spoty reklamowe emitowane podczas telewizyjnego wydarzenia.

Flash - galeria

Oprócz tego do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu. Dzięki niemu po raz pierwszy widzimy jak Michael Keaton prezentuje się w roli Bruce'a Wayne'a. Akurat w trailerze widzieliśmy go jedynie w kostiumie Batmana.

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.