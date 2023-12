Flash - George Clooney żartobliwie o swoim powrocie do roli Batmana w filmie. "Nie było zbyt wielu próśb"

fot. Warner Bros.

George Clooney wcielił się w rolę Mrocznego Rycerza w filmie Batman i Robin z 1997 roku. W opinii wielu widzów jest to najgorsza komiksowa produkcja w historii. Sam Clooney powiedział, że scenariusz był po prostu okropny. Mimo wszystko aktor powtórzył rolę w tegorocznym filmie Flash.

W końcówce wysokobudżetowej produkcji o Szkarłatnym Sprinterze, Barry Allen grany przez Ezrę Millera, rozmawiał przez telefon z Brucem Waynem po tym, jak w końcu udało mu się wrócić do swojej osi czasu. Jednak okazało się, że się pomylił, bo zamiast zobaczyć pod gmachem sądu Wayne'a w wersji Bena Afflecka, spotkał Batmana Clooneya.

Flash - George Clooney o swoim cameo

George Clooney, podczas premiery w Los Angeles filmu The Boys in the Boat, którego jest reżyserem, został zapytany przez The Hollywood Reporter, czy jego powrót do roli Batmana był jednorazowym występem. Aktor śmiejąc się potwierdził to.

O tak. Jakoś nie było zbyt wielu próśb, abym ponownie wcielił się w rolę Batmana, nie wiem dlaczego.

Szefowie DC James Gunn i Peter Safran jakiś czas temu napisali na X (dawnym Twitterze), że Clooney "absolutnie nie jest" nowym Batmanem w ich uniwersum, które przebudowują.

Warto przypomnieć, że twórcy oraz Warner Bros. przez sześć miesięcy utrzymywali w tajemnicy informację o cameo aktora. Według The Hollywood Reporter Clooney zgodził się na udział w filmie po tym, jak obejrzał jego fragment, który mu się spodobał.

