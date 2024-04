Flash - Hot Toys kasuje plany na figurkę Barry'ego Allena. To przez Ezrę Millera?

fot. materiały prasowe

Reklama

Firma Hot Toys jest znana ze znakomitych figurek, które świetnie odzwierciedlają rzeczywisty wygląd postaci z filmów czy seriali. Planowali oni wypuścić w 2024 roku młodego Barry'ego Allena z filmu Flash, ale właśnie oficjalnie ogłosili, że plany zostały skasowane i nie ujrzy ona światła dziennego. Obok Flash skasowano też plany na figurkę Iron Mana z 2. sezonu serialu A gdyby...?. Co jest powodem?

Flash - figurka Barry'ego Allena nie powstanie

Wielu zakładało, że powodem ich decyzji mogą być kontrowersje wokół Ezry Millera, o których było głośno w 2022 i 2023 roku. Jednakże za powód podają nieprzewidziane zmiany na rynku. Nie precyzują o co dokładnie może chodzić.

Flash - Hot Toys

Prawdopodobnie może chodzić o to, że zainteresowanie filmem Flash jest praktycznie żadne. W okresie premiery kinowej mieli te plany, ale Flash stał się gigantyczną klapą w box office, a do tego nie zebrał rewelacyjnych recenzji widzów i krytyków. Według obliczeń widowisko przyniosło 200 mln dolarów strat finansowych.

Tyko to wiadomo od końcówki 2023 roku, a decyzja Hot Toys zostaje podjęta w kwietniu 2024 roku, więc trudno do końca przewidzieć, jakie są te zmiany na rynku, do których nawiązują. Firma jednak działa na zasadzie preorderów, więc spekuluje się, że zainteresowanie było ekstremalnie niskie.