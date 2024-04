The Nice Guys 2 nie powstanie. Wszystko wina... Angry Birds

źródło: materiały prasowe

Nice Guys. Równi goście zebrali dobre recenzje w 2016 roku, ale nie odnieśli sukcesu komercyjnego. Pomimo tego fani domagali się sequela, bo z czasem popularność tytułu znacząco urosła. Ryan Gosling w nowym wywiadzie mówi, że jego zdaniem sequel nie powstanie. A winą za to obarcza Angry Birds.

The Nice Guys 2 nie powstanie

Aktor twierdzi, że jego zdaniem decyzja o kontynuacji zostaje podjęta po premierowym weekendzie. Gdy liczby się nie zgadzają, film nie dostaje sequela.

Angry Birds Film - W kwestii sequela myślę, że decyzja zostaje podjęta po weekendzie otwarcia. My startowaliśmy przeciwko Angry Birds, które zwyczajnie nas zniszczyły.dostał sequel.

W 2016 roku film Angry Birds zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 38 mln dolarów, a The Nice Guys zaledwie 11,2 mln dolarów. Do tego była też mocna konkurencja ze strony Neighbors 2 oraz Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Niestety ostatecznie w skali globalnej The Nice Guys zebrali 62,8 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów, więc film nie zarobił na siebie.