Flash i Supergirl - co w kolejnych odcinkach seriali? [WIDEO]

Serial Flash powróci 6 kwietnia z 6. odcinkiem 7. sezonu. Epizod został zatytułowany The One With The Nineties. W sieci pojawił się zwiastun promujący ten odcinek. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W The One With The Nineties Cisco (Carlos Valdes) i Chester (Brandon McKnight) cofają się w czasie i lądują w 1998 roku, powtarzając w kółko ten sam dzień. Kluczem do powrotu jest rodzinny dom Chestera, ale bohater odmawia w nim wizyty. Tymczasem Iris (Candice Patton) nawiązuje połączenie ze Speed Force. Jeff Byrd wyreżyserował odcinek napisany przez Kelly Wheeler i Emily Palizzi.

Tego samego dnia na antenie The CW pojawi się 2. odcinek 6. sezonu Supergirl zatytułowany A Few Good Women. W nim Lena (Katie McGrath) musi zdecydować, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby powstrzymać swojego brata, Lexa (Jon Cryer). W międzyczasie Supergirl (Melissa Benoist) i jej zespół stają przed wyzwaniem, z którym nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. To doprowadza Alex (Chyler Leigh) do punktu krytycznego. Zadebiutował zwiastun odcinka.

