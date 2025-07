Gdzie obejrzeć Vinci przed premierą kontynuacji? Film jest dostępny w streamingu

fot. Studio Filmowe Zebra // TVN

Juliusz Machulski jak mało kto potrafi w Polsce tworzyć komedię kryminalne. Jego Vinci z 2004 roku spodobał się widzom był ważnym przełomem w karierze Roberta Więckiewicza, który zyskał wielką popularność i rozpoznawalność, stając się gwiazdą polskiego kina, którą jest do dziś. Zarówno on, jak i Borys Szyc powracają w Vinci 2, którego premiera jeszcze w lipcu. To dobra okazja, by obejrzeć jedynkę, która jest dostępna od niedawna w Netflixie.

Vinci - o czym jest film?

Po nieudanym skoku Cuma odpoczywa w więzieniu. Niespodziewanie wychodzi na przepustkę — choć sam o nią nie prosił. Ma dwa miesiące na podreperowanie zdrowia. W sam raz, by zaplanować skok stulecia. Potrzebny jest plan, wspólnik i kasa. Ostatni raz.

Kiedyś na Juliana wołali Szerszeń — nie było lepszego kumpla do złodziejskiego fachu. Dziś ustatkował się i prowadzi uczciwe życie. Ale od przeszłości nie da się uciec, zwłaszcza gdy chodzi o dług wobec najlepszego przyjaciela. To kwestia honoru. Julian pójdzie na tę robotę. Ostatni raz.

Hagen podaje się za wybitnego malarza, choć nigdzie nie wystawia swoich prac. Tylko wtajemniczeni wiedzą, jak niezwykły ma talent — nikt lepiej nie odróżnia oryginału od falsyfikatu. Z taką praktyką… Żyje jak mnich, ale może da się skusić. Ostatni raz?

Magda kończy studia konserwatorskie. A właściwie już by je skończyła, gdyby nie jej skłonność do „poprawiania” starych mistrzów. Z hukiem wyleciała z ostatniego egzaminu. Taki talent – i już zmarnowany? Ależ skąd! Propozycja jest tyleż zaskakująca, co fascynująca. Czy można sobie wymarzyć lepszy debiut? Jak na pierwszy raz...