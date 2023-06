Flash - plotki o kontrowersyjnym cameo okazały się nieprawdziwe. Ta postać nie pojawia się w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Flash w reżyserii Andy'ego Muschiettiego wszedł do kin w Polsce. Widzowie mogą oglądać jak superszybki superbohater (Ezra Miller) podróżuje w linii czasowej, w której świat jest pogrążony w chaosie, a bohaterowie zagubieni i rozproszeni.

Przed premierą komiksowego filmu DC wiele mówiło się o cameo poszczególnych postaci. Pojawiają się one pod koniec historii, gdy Szkarłatny Sprinter biegnie przez tak zwane Speed Force i widzi alternatywne linie czasowe, a w nich różne wersje znanych superbohaterów. Mówiło się, że w tej sekwencji nastąpi crossover między filmami DCEU a serialami The CW - miał pojawić się Jay Garrick, w którego wcielał się Teddy Sears. Budziło to wśród fanów duże zdziwienie, a nawet kontrowersje, ponieważ w telewizyjnej produkcji okazał się złoczyńcą - Zoomem. Ponadto widzowie oczekiwali w filmie Granta Gustina, który grał Flasha przez 9 sezonów i pod koniec maja pożegnał się z rolą.

Okazuje się, że żaden z tych telewizyjnych wersji Flasha nie pojawia się w najnowszym filmie. Informację potwierdził serwis TVLine, a Jay Garrick, który znalazł się w tej sekwencji, którą już wcześniej widzowie krytykowali ze względu na to, że większość cameo została wygenerowana efektami komputerowymi, stanowi "ogólną reprezentację Flasha Złotej Ery".

Flash - zdjęcia

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.