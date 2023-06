Flash - recenzja filmu

materiały prasowe

Barry Allen (Ezra Miller), ukrywający się pod pseudonimem Flash, jest od pewnego czasu członkiem Ligi Sprawiedliwości. I choć wnosi dużo w jej szeregi, to zważywszy na wiek jest traktowany przez resztę zespołu mało poważnie. Sięga się po niego w przypadkach, gdy wszyscy inni są zajęci. Barry powoli zaczyna okazywać swoją irytację tym faktem. Chłopak powoli ma dość, że jego życie to pasmo prawie samych niepowodzeń. Jego matka została zamordowana, ojciec (Ron Livingston) siedzi w więzieniu i zaraz będzie miał szansę na apelację, która z góry jest skazana na porażkę, a sam Barry nie ma nawet odwagi, by umówić się z dziewczyną, w której zakochał się na studiach. A gdyby tak zmienić przeszłość? Uratować matkę (Maribel Verdú), wieść szczęśliwe życie... Wszak zmiana jednego małego szczegółu, jakim jest zmiana listy zakupów rodzicielki podczas wyjścia do marketu nie powinien mocno zakłócić kontinuum czasoprzestrzennego, a może kompletnie odmienić życie młodego superbohatera. Wbrew radom Bruce’a Wayne’a (Ben Affleck) chłopak postanawia zaryzykować. Jego czyn ma jednak ogromny wpływ na rzeczywistość. Tworzy nową, w której meta-ludzie nie istnieją, Batman (Michael Keaton) dawno przeszedł na emeryturę, a Superman nigdy się nie ujawnił. Na domiar złego naszą planetę zaatakował Generał Zod (Michael Shannon). Problem polega na tym, że nie ma kto ludzkości przed nim bronić, gdyż Clark Kent nie istnieje. W jego miejscu jest jego kuzynka Kara (Sasha Calle), ale obecnie jest przetrzymywana w tajnej sowieckiej bazie wojskowej. Wydostanie jej nie będzie łatwe.

Reżyser Andy Muschietti (To) oraz scenarzystka Christina Hodson (Bumblebee, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)) zabrali się za jedno z ciekawszych opowiadań w świecie DC czyli Flashpoint. Historię opierającą się na tym, że Barry, wykorzystując swoje moce, cofa się w czasie i zmienia bieg wydarzeń, co ma katastrofalne skutki dla całego multiwersum. Nie ma co ukrywać jest to trudna materia do przedstawienia, bo dotyka wielu bohaterów. A że Snyderwers, w którym to wszystko się rozgrywa właśnie jest przez ekipę Jamesa Gunna zwijany to i sens tych wszystkich wydarzeń jest teoretycznie żaden. Może właśnie dlatego Andy i Christina postanowili bawić się tak jakby jutra miało nie być i wrzucili do tego filmu wszystkie swoje najbardziej szalone pomysły. A jest ich tu mnóstwo. Zacznijmy od tego, że sama postać Barry’ego Allena zostaje przez nich znacznie pogłębiona. Naszym oczom ukazuje się dzieciak dotknięty mocną traumą, neurotyczny, chaotyczny, który bardzo często wyrzuca z siebie słowa nim zdąży się nad nimi zastanowić. W Liga Sprawiedliwości było to wykorzystywane jako aspekt komediowy. Tu dostajemy coś więcej. Nareszcie możemy zrozumieć co sprawiło, że Barry jest taki rozchwiany emocjonalnie. I powiem szczerze, to w jaki sposób Hodson w swoim scenariuszu przedstawia tego bohatera trafia do mnie w stu procentach. Do tego jest jednym z nielicznych bohaterów DC zaprezentowanym nam na dużym ekranie, który nie twierdzi, że jego życiowa tragedia uczyniła z niego bohatera. Nie jest do niej mocno przywiązany. Nie definiuje go ona. W odróżnieniu od Batmana, Aquamana czy Supermana, zmieniając przeszłość dalej może zostać Flashem i ratować świat.

Generalnie nowa rzeczywistość, którą tworzy Flash, poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie, jest fascynująca. Michael J. Fox nigdy nie zagrał w Powrocie do przyszłości, a jej gwiazdą został Eric Stolze, a Kevin Bacon wygrał casting na główną rolę w Top Gun. Bruce Wayne ma tutaj twarz Michaela Keatona, choć nie do końca wiemy czy jest to to samo uniwersum, w którym toczyły się filmy Tima Burtona czy może jest to tylko wizualne podobieństwo. Niemniej zobaczenie tego aktora w kultowym kostiumie nietoperza i usłyszenie z jego ust „I’m Batman” mocno cieszy. Tak samo jak to, że Andy Muschietti nie wykorzystuje tego bohatera jako easter egga. Nie spycha go na drugi plan, tylko czyni go ważną częścią nowej patchworkowej Ligi Sprawiedliwości. Bardzo podoba mi się ta wersja Wayne’a i powiem szczerze nie uważam, że jest to żerowanie na naszej nostalgii. Zarówno reżyser jak i scenarzystka mieli świetny pomysł na niego i go zrealizowali perfekcyjnie. Podobnie jest zresztą z Karą. Sasha Calle idealnie się do tej roli nadaje. Jest zupełnie inna niż jej kuzyn, ale równie intrygująca. Mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i zarazem ostatni raz, kiedy ją widzimy w kostiumie z wielkim czerwonym „S” na piersi, bo byłaby to duża strata.

Nie spodziewałem się, że Ezra Miller grający tutaj cały czas ze samym sobą będzie tak dobry. Aktor pokazał, że znakomicie odnajduje się zarówno w repertuarze komediowym jak i dramatycznym. Potrafi połączyć oba te gatunki bez szkody dla żadnego z nich. Bawi się tą postacią w bardzo naturalny sposób. Podobnie zresztą jest z Keatonem, u którego widać prawdziwą radość z powrotu do kultowej postaci, która poniekąd była dla niego trampoliną do wielkiej sławy. Jednak największym odkryciem tego filmu jest, przynajmniej dla mnie, Sasha Calle, która wykorzystując relatywnie mało czasu ekranowego, była w stanie stworzyć świetną Supergirl. Postać, która nie jest tylko tłem czy jakimś tanim zastępstwem dla Supermana. Ona sprawia, że szybko zapominamy o synu Kryptona i cieszymy się jej obecnością.

Flash

Niestety, Flash nie jest filmem perfekcyjnym. Cierpi na to samo, co większość ekranizacji komiksowych w ostatnich latach. Efekty specjalne są tutaj niestety słabe, co by nie powiedzieć tanie. Widać to zwłaszcza w momentach, w których Flash znajduje się w bańce, w której może cofać czas. Jest ona zaprojektowana tak, by wokół niej była galeria z wydarzeniami z życia Barry’ego. I tu pojawia się największy problem. Postaci na niej się znajdujące jak Superman, rodzice Allena, Bruce Wayne o twarzy Bena Afflecka, wszyscy oni są wygenerowani komputerowo i to widać. Ich rysy przypominają postaci z jakieś taniej gry na PlayStation 3. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo nie spodziewałem się czegoś tak słabego.

Wydaje mi się, że Gunn trochę przesadził, zachwalając ten film. Jest to oczywiście jedna z lepszych produkcji, jaka powstała w ramach DCU, ale do miana jednej z najlepszych ekranizacji komiksowych trochę jej brakuje. Jest to świetna rozrywka, ciekawa historia, dobrze zagrana aktorsko, ale wizualnie niestety widać braki. Niemniej chylę czoła przed tym co Andy Muschietti i Christina Hodson tu osiągnęli. Flash to istna jazda bez trzymanki i spełnienie kilku najskrytszych snów największych fanów świata DC Comics. Smutno się robi, gdy człowiek uświadomi sobie, że podobnie jak było przy Snyderowskiej Lidze Sprawiedliwości, nie zobaczymy rozwinięcia tej historii i będziemy musieli zadowolić się tym, co dostaliśmy.