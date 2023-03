Flash - film mógł wyglądać inaczej. Scenarzyści, którzy opuścili projekt, zdradzają kulisy

Fot. Materiały prasowe

Znamy już szczegóły fabuły Flasha. Wygląda jednak na to, że oryginalnie film mógł wyglądać nieco inaczej. Goldstein i Daley w rozmowie z portalem Variety wyjawili, jaką mieli wizję, zanim opuścili projekt. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Przypominamy, że duet został zatrudniony przez Warner Bros. Pictures do stworzenia scenariusza Flasha na początku 2018 roku. Wkrótce jednak stało się jasne, że do współpracy nie dojdzie. Teraz dwójka artystów postanowiła rzucić trochę więcej światła na to, co się stało.

Flash - film mógł wyglądać inaczej

Goldstein i Daley zdradzili, że chcieli stworzyć bohatera, który dopiero uczy się, jak używać swoich mocy, a przede wszystkim jest niedoskonały. Uważali, że to ciekawe, dać wady komuś, kto w teorii jest fizycznie doskonały. Artyści dodali też, że przed napisaniem scenariusza spotkali się z Ezrą Millerem. I szybko stało się jasne, że nie mają podobnej wizji.

Jak wyjaśnił Daley:

Powodem było wiele różnic kreatywnych, przez które w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że czas odejść. Jeśli czujemy, że inni nie są tak podekscytowani zrobieniem tego samemu filmu, co my, to nie wygramy tej bitwy. Wtedy lepiej ograniczyć straty i odejść.

Warto jednak dodać, że Goldstein i Daley zobaczyli, jak ostatecznie przekształcono ich oryginalny scenariusz. Oboje zgodnie uważają, że finalnie wyszedł z tego bardzo fajny i emocjonujący film.

