Flash - figurki Funko Pop! zdradzają scenę z filmu? Superbohater ratuje... bobasy

Pojawiły się nowe przedmioty kolekcjonerskie Funko Pop! do Flasha. Zdradzają jaka niesamowita scena może wydarzyć się w filmie DCU. Przekonajcie się sami.

Zdjęcie opublikował użytkownik @leonaardog na Instagramie. Jak możecie zobaczyć poniżej, figurka Barry'ego Allena przemierza ulice, a piątka dzieci unosi się w powietrzu wokół superbohatera. Wygląda to tak, jakby ratował grupę niemowlaków. Ta scena przypomina szkic koncepcyjny, który w przeszłości wyciekł do Internetu. Było na nim widać Barry'ego Allena, który biegnie z wyciągniętymi ramionami, by łapać spadające na niego z powietrza bobasy.

Flash - superbohater ratuje bobasy

Zobaczcie jak wygląda nowy zestaw Funko Pop!:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez LEONAARDOG 🎬 (@leonaardog)

Chcielibyście zobaczyć taką scenę w kinie? Dajcie znać w komentarzu.

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady

Na początku galerii znajdziecie 14 potwierdzonych członków obsady Flasha. Zaś na samym końcu - 2 ostatnie slajdy - dodaliśmy też aktorów, o których najczęściej wspomina się w plotkach i doniesieniach. Choć nie są oficjalnie w filmie, to być może czeka nas niespodzianka jak w Spider-Man: No Way Home.

1. Ezra Miller - Barry Allen. Główny bohater Flasha.

Flash - kiedy premiera?

O czym opowiada Flash? Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w tym świecie nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash pojawi się w kinach 16 czerwca 2023 roku.