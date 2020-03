Flash, Legends of Tomorrow, Black Lightning - co w kolejnych odcinkach? Zdjęcia, wideo i nowe informacje

To będzie ważny epizod dla fanów Legends of Tomorrow - ze stałej obsady odchodzą Brandon Routh i Courtney Ford. W odcinku Romeo v Juliet: Dawn of Justness po raz ostatni pojawią się na ekranach. Odejście Raya Palmera (Routh) i Nory Darhk (Ford) łączy się z wyobrażeniem o Waveriderze jako miejscu dla “uszkodzonych dusz”. Keto Shimizu (showrunnerka) przyznała, że zespół piszący historię Nory i Raya kierował ją właśnie do tego momentu. Tymczasem mamy dla Was garść zdjęć zapowiadających odcinek, który zadebiutuje już 17 marca 2020 roku.

Legends of Tomorrow 5x07

We Flashu krótka przerwa, ale wciąż pojawiają się nowe informacje. Brandon McKnight i Kayla Compton awansowali na stałych uczestników kolejnego (czyli 7.) sezonu! McKnight i Compton zadebiutowali na początku bieżącej serii, wystąpili odpowiednio w trzech i ośmiu odcinkach. Ich bohaterowie zostali niedawno oficjalnymi członkami Team Flash - co zasadniczo zapowiadało ten rozwój wypadków - i prawdopodobnie będą mieli znacznie większe role do odegrania w przyszłości. Teraz, po dodaniu dwóch nowych twarzy do głównej listy stałych aktorów, można zastanawiać się, czy ktoś z oryginalnej obsady nie odejdzie wkrótce...

Przypomnijmy: Death Of The Speed Force to nadchodzący odcinek serialu Flash, który pojawi się 10 marca. Po długiej przerwie w końcu do serialu powróci ulubieniec widzów, czyli Wally West. Wcielający się w niego Keiynan Lonsdale opuścił produkcję jakiś czas temu, ale jego plany się zmieniły i postanowił dać sobie kolejną szansę w serialu stacji The CW. Poniżej przypominamy zdjęcia i zwiastun odcinka.

Flash 6×14

Tymczasem nadchodzi finał 3. sezonu Black Lightning! The Book of War: Chapter Three: Liberation pojawi się już 9 marca. Zobaczymy ostateczny pojedynek między tytułowym bohaterem a nikczemnym Gravediggerem. Obejrzyjcie zwiastun i zdjęcia.

Black Lightning 3x16

Na koniec mała ciekawostka. Dzięki producentowi wykonawczemu Arrowverse, Markowi Guggenheimowi, możemy zobaczyć nową grafikę koncepcyjną z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, która ujawnia moment, w którym Oliver Queen ratuje Multiverse przed nikczemnym Anti-Monitoriem. Zobaczcie:



https://twitter.com/mguggenheim/status/1234534793590669312