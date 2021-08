Flash - Michael Keaton o powrocie do roli Batmana w filmie

fot. Warner Bros.

Trwają prace nad filmem The Flash, czyli solową produkcją kinową o przygodach Szkarłatnego Sprintera. Jak już wiadomo w widowisku ma pojawić się między innymi Batman w wersji Michaela Keatona. Aktor ponownie zagra Mrocznego Rycerza po 30 latach. Keaton udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim powrocie do kreacji. Stwierdził, że było to zadziwiająco normalne, jak powrót do jazdy na rowerze po latach. Aktor powiedział, że gdy zaczął odgrywać pewne sceny, to wiele wspomnień wróciło.

Został również zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy w filmie powie kultowy tekst I'm Batman. Jednak Keaton nie chciał tego zdradzić.

Warner Bros.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że ważnym elementem produkcji będzie multiwersum. Według pewnej plotki głównym czarnym charakterem miałby być zły Barry Allen.

W obsadzie znajdują się Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.