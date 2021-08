Flash - kto głównym złoczyńcą filmu? Nowa plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner BRos.

The Flash to solowy film o losach Szkarłatnego Sprintera. Obecnie trwają prace na planie widowiska i co jakiś czas do sieci trafiają zdjęcia zza kulis. Jedno z nich przedstawiało Ezrę Millera, który gra główną rolę w projekcie rozmawiającego z osobą, która było do niego bardzo podobna. W sieci pojawiały się głosy, że chodzi o rolę sobowtóra z alternatywnego wszechświata lub po prostu Ezra rozmawiał ze swoim dublerem. Teraz portal The Direct, zwykle dobrze poinformowany, jeśli chodzi o superbohaterskie produkcje, rzuca nowe światło na to zdjęcie, informując, kto według ich źródeł jest głównym złoczyńcą filmu. Otóż ma nim być zły Barry Allen, Dark Flash. Podobno elementy fabuły widowiska są mocno inspirowane komiksem Flashpoint, a zły Allen miałby nosić cechy Eobarda Thawne'a, Reverse-Flasha. Oczywiście należy tę informację póki co traktować z przymrużeniem oka.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane, jednak ma on nas wprowadzić w multiwersum DC. W obsadzie oprócz wspomnianego Millera znajdują się Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.