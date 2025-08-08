Ten film ominął polskie kina. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć!

fot. materiały prasowe

Reklama

Miłość boli to film, który ominął polskie kina - zamiast tego trafił od razu na streaming. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć - to połączenie kina akcji z romansem z Ke Huy Quanem w roli głównej.

Miłość boli - gdzie oglądać

Film Miłość boli pojawił się na następujących platformach streamingowych:

Canal+ - wypożyczenie w cenie 17,99 zł

- wypożyczenie w cenie Amazon Prime Video - wypożyczenie w cenie 14,99 zł , kupno w cenie 39,99 zł

- wypożyczenie w cenie , kupno w cenie Rakuten - wypożyczenie w cenie 17,99 zł , kupno w cenie 39,99 zł

- wypożyczenie w cenie , kupno w cenie Player - wypożyczenie w cenie 18,00 zł

Na ten moment produkcja nie jest dostępna w ramach subskrypcji na żadnym z polskich streamingów.

Miłość boli - recenzja filmu

Miłość boli - opis fabuły

Ke Huy Quan wciela się w rolę sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami, który skrywa mroczny sekret. Gra Marvina Gable'a, agenta nieruchomości z przedmieść Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy otrzymuje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą niegdyś zostawił na śmierć. Marvin zostaje ponownie wciągnięty w brutalny świat zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu), co zmusza go do konfrontacji z własną przeszłością.