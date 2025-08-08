Przeczytaj w weekend
Ten film ominął polskie kina. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć!

Miłość boli pojawiła się na polskich platformach streamingowych pomimo ominięcia naszych kin. Sprawdźcie, gdzie można obejrzeć ten nietypowy film akcji.
Miłość boli pojawiła się na polskich platformach streamingowych pomimo ominięcia naszych kin. Sprawdźcie, gdzie można obejrzeć ten nietypowy film akcji.
Love Hurts fot. materiały prasowe
Miłość boli to film, który ominął polskie kina - zamiast tego trafił od razu na streaming. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć - to połączenie kina akcji z romansem z Ke Huy Quanem w roli głównej. 

Miłość boli - gdzie oglądać 

Film Miłość boli pojawił się na następujących platformach streamingowych: 

  • Canal+ - wypożyczenie w cenie 17,99 zł
  • Amazon Prime Video - wypożyczenie w cenie 14,99 zł, kupno w cenie 39,99 zł
  • Rakuten - wypożyczenie w cenie 17,99 zł, kupno w cenie 39,99 zł
  • Player - wypożyczenie w cenie 18,00 zł

Na ten moment produkcja nie jest dostępna w ramach subskrypcji na żadnym z polskich streamingów. 

Miłość boli - recenzja filmu

Miłość boli - opis fabuły 

Ke Huy Quan wciela się w rolę sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami, który skrywa mroczny sekret. Gra Marvina Gable'a, agenta nieruchomości z przedmieść Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy otrzymuje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą niegdyś zostawił na śmierć. Marvin zostaje ponownie wciągnięty w brutalny świat zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu), co zmusza go do konfrontacji z własną przeszłością.

Źródło: upflix

Powiązane filmy

5,3

2025
Miłość boli
Oglądaj TERAZ Miłość boli Akcja
Powiązane osoby

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan image

