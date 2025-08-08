Ten film ominął polskie kina. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć!
Miłość boli to film, który ominął polskie kina - zamiast tego trafił od razu na streaming. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć - to połączenie kina akcji z romansem z Ke Huy Quanem w roli głównej.
Miłość boli - gdzie oglądać
Film Miłość boli pojawił się na następujących platformach streamingowych:
- Canal+ - wypożyczenie w cenie 17,99 zł
- Amazon Prime Video - wypożyczenie w cenie 14,99 zł, kupno w cenie 39,99 zł
- Rakuten - wypożyczenie w cenie 17,99 zł, kupno w cenie 39,99 zł
- Player - wypożyczenie w cenie 18,00 zł
Na ten moment produkcja nie jest dostępna w ramach subskrypcji na żadnym z polskich streamingów.
Miłość boli - opis fabuły
Ke Huy Quan wciela się w rolę sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami, który skrywa mroczny sekret. Gra Marvina Gable'a, agenta nieruchomości z przedmieść Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy otrzymuje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą niegdyś zostawił na śmierć. Marvin zostaje ponownie wciągnięty w brutalny świat zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu), co zmusza go do konfrontacji z własną przeszłością.
Źródło: upflix
