Flash - Ben Affleck uwielbia swoją kreację Batmana w filmie

Wydawać by się mogło, że Ben Affleck pożegna się z rolą Batmana po filmie Liga Sprawiedliwości. Jednak okazało się, że aktor powróci jak Mroczny Rycerz również w widowisku The Flash, które trafi do kin w listopadzie. W rozmowie z The Herald Sun Affleck stwierdził, że jego ulubione sceny pod względem Batmana i interpretacji bohatera, które zrobił, były właśnie w filmie o Szkarłatnym Sprinterze. Uważa, że było to zabawne, świetne i naprawdę interesujące. Stwierdził, że chyba w końcu rozgryzł tę postać.

Ponadto aktor wyjawił, że nieprzychylne reakcje fanów po ogłoszeniu, że to właśnie on zagra Batmana bardzo go zraniły. Nie było to na poziomie tego, co czuł by 10 lat wcześniej w takiej sytuacji, jednak zabolało go, że powstała nawet petycja za zmianą aktora w roli Mrocznego Rycerza, szczególnie, że Affleck przyjął rolę między innymi ze względu na swoje dzieci, aby były dumne.

W obsadzie filmu Flash oprócz Afflecka znajdują się Ezra Miller, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza autorstwa Christiny Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.

