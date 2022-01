Batman z Flashpointu wraca w nowej serii! Thomas Wayne zmierzy się też z prezydentem Supermanem

DC

DC oficjalnie ogłosiło powstanie 7-częściowej miniserii komiksowej Flashpoint Beyond, w skład której wejdzie oznaczone numerem "0" wprowadzenie i 6 odsłon zasadniczego cyklu. Za opowieść mają odpowiadać scenarzyści Geoff Johns, Jeremy Adams i Tim Sheridan oraz rysownicy Eduardo Risso i Xermanico.

Akcja tej historii będzie rozgrywać się po wydarzeniach ukazanych w niezwykle ważnym komiksie Flashpoint. Punkt krytyczny. Przypomnijmy, że w ramach tego eventu Barry Allen cofnął się do przeszłości w celu uratowania przed śmiercią swojej matki, Nory. Jego działanie doprowadziło do szeregu pęknięć w linii czasowej; i tak Bruce Wayne został zamordowany w dzieciństwie, rola Batmana przypadła w udziale jego ojcu, Thomasowi, a świat musiał zmagać się z wielką wojną Amazonek i Atlantydy.

Protagonistą Flashpoint Beyond ma być właśnie Thomas Wayne, który spróbuje odnaleźć odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania: dlaczego jego świat po posunięciach Flasha nadal istnieje i czy jest możliwe przywrócenie zabitego Bruce'a do życia? Wiemy już, że główny bohater w czasie rozwiązywania zagadki tajemniczego morderstwa zmierzy się ze złoczyńcą Clockwork Killerem, a czytelnicy powinni spodziewać się również powrotu takich postaci jak Wonder Woman czy Aquaman.

Tak prezentują się materiały promocyjne (w galerii znajdziecie także okładkę zeszytu Justice League Incarnate #4, która bardzo wyraźnie sugeruje nadchodzące starcie Thomasa Wayne'a i Calvina Ellisa aka prezydenta Supermana w tej serii):

Flashpoint Beyond #0 - materiały promocyjne

Flashpoint Beyond #0 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 5 kwietnia. 2 tygodnie później na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwsza odsłona zasadniczej serii.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.