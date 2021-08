Flash - Michael Keaton porównuje film do kultowej komedii z lat 90. Potwierdził złoczyńcę?

Warner Bros.

The Flash to szykowane przez Warner Bros widowisko DCEU o Szkarłatnym Sprinterze. W filmie pojawi się Batman, w którego po latach ponownie wcieli się Michael Keaton. Aktor w rozmowie z Jake's Takes porównał produkcję do popularnej komedii z jego udziałem, Mężowie i żona z 1996 roku. W filmie główny bohater, aby pogodzić życie zawodowe i rodzinne klonuje się. Jednak eksperyment wymyka się spod kontroli.

Keaton użył tego porównania, aby stwierdzić, że Ezra Miller, który wciela się w Barry'ego Allena musi podobnie grać ze sobą i przeciwko sobie. Właśnie to zdanie sprawia, że Keaton najprawdopodobniej potwierdził plotkę, że to zły Barry Allen będzie głównym czarnym charakterem widowiska.

Źródło: Warner Bros.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że projekt ma wprowadzić multiwersum do DCEU, a w produkcji zobaczymy dwie wersje Batmana oraz Supergirl.

W obsadzie znajdują się Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.