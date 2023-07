Flash - czy występ Supermana był potrzebny? Nicolas Cage odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Dawno, dawno temu, bo w 1998 roku, zadebiutować miał film Superman Lives z Nicolasem Cage'em w roli głównej i wyreżyserowany przez Tima Burtona. Projekt nie wypalił, więc wszyscy fani musieli sobie wyobrażać w głowie, jak aktor mógłby wyglądać jako Człowiek ze Stali. Do czasu, bo Cage pojawił się na krótko we Flashu, gdzie walczy z gigantycznym pająkiem.

Flash - Nicolas Cage o swoim występie jako Superman

W wywiadzie dla USA Today, Cage opowiedział o swoich wrażeniach z krótkiego występu po 25 latach od nieudanego projektu o Supermanie.

- Cóż, cieszyłem się, że nie mrugnąłem. Dla mnie, to było poczucie, że wreszcie to zrealizowałem. Nawet jedno spojrzenie na tę konkretną postać, w końcu zobaczenie jej na ekranie, było satysfakcjonujące. Ale jak powiedziałem, to był krótki występ.

Uniwersum Superman Lives pojawia się we Flashu na około 30 sekund, z czego twarz Cage'a jest widoczna dosłownie chwilę.

Aktor opowiedział też o tym, w jakim kierunku planował obrać swojego Supermana:

Mieście Aniołów - Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co zamierzałem zrobić z tą postacią, spójrz na mój występ w. Miałem zagrać Clarka Kenta po tym filmie, i już wtedy rozwijałem tę odmienność grając tego anioła.

W Mieście Aniołów, Cage wcielił się w rolę Setha, anioła, który wprowadza ludzi do ich życia pośmiertnego, ale zakochuje się w Maggie po tym, jak próbowała ocalić pacjenta na stole operacyjnym. Aktor stwierdził, że dzięki osobowości tego anielskiego romantyka, jego Clark byłby "trochę bardziej zabawny", a Kal-El miałby w sobie dużo "wrażliwości i dobroci".

Flash pojawi się 25 sierpnia na platformie HBO Max.