Flash - plakaty postaci. Batman, Supergirl i tytułowy heros w akcji

fot. https://twitter.com/thesebbazz

Do sieci trafiły trzy plakaty, na których są Flash (Ezra Miller), Batman (Michael Keaton) oraz Supergirl (Sasha Calle). To trzy główne postacie tej historii, która ma zresetować uniwersum filmów opartych na komiksach DC. Tak też zapowiadał James Gunn, więc to widowisko jest wykorzystywane do zbudowania nowego fundamentu pod to, co będzie tworzone w nadchodzących latach. Według plotek wprowadzono kilka zmian przed pokazem na CinemaCon, by to pasowało do planów.

Flash - galeria

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.