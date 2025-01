Wielki sukces Erica Barone. Stardew Valley z imponującą sprzedażą

fot. ConcernedApe

Stardew Valley to gra stworzona przez jedną osobę. Za ten świetnie oceniany tytuł odpowiada Eric Barone, znany w sieci pod pseudonimem ConcernedApe. Powiedzieć, że ta produkcja przypadła do gustu graczom, to jak nic nie powiedzieć. Teraz dostaliśmy na to kolejny dowód. Ujawniono bowiem, że łącznie tytuł ten sprzedał się w nakładzie przekraczającym 41 milionów egzemplarzy.

Dane te obejmują sprzedaż od premiery 26 lutego 2016 roku do grudnia roku 2024. Najwięcej kopii, bo aż 26 milionów, sprzedało się na PC, a 7,9 miliona - na Nintendo Switch. Oprócz tego gra dostępna jest także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, ale tam nie podano konkretnych wyników sprzedażowych.

Do tak dobrej sprzedaży z pewnością przyczyniła się nie tylko jakość i wciągający gameplay Stardew Valley, ale również fakt, że gra była regularnie aktualizowana i rozbudowywana o nową zawartość. Z czasem wprowadzono między innymi nowe mapy czy możliwość zabawy w trybie multiplayer.

