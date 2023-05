Flash - spot i zdjęcia. Nowe sceny z Batmanem i Iris West

fot. Warner Bros.

Nowe materiały zapowiadające widowisko Flash to kilka fotek oraz spoty z nowymi ujęciami, których wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Podkreślają one widowiskową sferę filmu. Po raz pierwszy w materiałach promocyjnych pojawia się Kiersey Clemons w roli Iris West. Główne role grają Michael Keaton, Ezra Miller, Sasha Calle i Michael Shannon.

Flash - spoty

Flash - zdjęcia i plakaty

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.