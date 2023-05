Absurdalne zasady wytwórni i aktorów. Przymusowy ślub, naga obsada i zmiana nazwiska

Zarówno aktorzy, jak i wytwórnie narzucają sobie nawzajem charakterystyczne wymagania, które obydwie strony starają się spełnić. Prawdopodobnie większość z nas słyszała o dziwacznych żądaniach na kontraktach, jednak wiele z nich wykracza poza granice absurdu. Ingerencja w wygląd i życie prywatne aktora to chleb powszedni w branży rozrywkowej.

Przedstawiamy galerię o absurdalnych zasadach wytwórni i aktorów. Wśród nich znajdziecie wiele reguł dotyczących pracy na planie, ale także żądania mocno naruszające sferę osobistą artystów. Zmuszanie do ślubu, określony strój lub zakaz związków to jedne z przykładów. Należy mieć jednak na uwadze, że wiele z tych żądań zostało narzuconych za czasów dawnego Hollywood. Niektóre sytuacje zmuszały zaś twórców do podjęcia stanowczych kroków, tak jak to było w przypadku Toma Hollanda.

Absurdalne zasady wytwórni i aktorów

Sprawdźcie, jakimi zasadami kierują się niektórzy aktorzy i współpracujące z nimi studia filmowe. Czy któreś wymagania były dla was zaskakujące?