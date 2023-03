Spotify przechodzi radykalne zmiany

fot. Spotify

Jeszcze przed dzisiejszym wydarzeniem Spotify „Stream On” w Los Angeles (poprzednie odbyło się w 2021 roku), Bloomberg doniósł o przecieku, że wydarzenie wprowadzi zupełnie nowy redesign feedu strony głównej. „Zamiast wybierać z długiej listy karuzel zawierających statyczne okładki, interfejs pozwala słuchaczom przesuwać się w pionie przez odtwarzające się automatycznie rekomendacje treści”. Mogą to być m.in. treści wideo czy zapętlone GIF-y.

A wraz z zapowiedzią ostatecznie rozwiniętą podczas wydarzenia „Steam On”, mamy już pełniejsze zrozumienie, jak to będzie działać. Według Musically, w aplikacji mobilnej Spotify zastąpione zostaną „istniejące karuzele sugestii muzyki, podcastów i playlist pionowym feedem rekomendacji w stylu TikToka”.

Poniżej możecie zobaczyć tweet Stuarta Dredge’a, który ma już na telefonie aplikację Spotify ze wspomnianym nowym designem.

https://twitter.com/stuartdredge/status/1633030384911777793

Ale w przeciwieństwie do TikToka, Spotify nie musi używać algorytmu, aby zatrzymać użytkownika na głównym kanale, ponieważ jego ostatecznym celem jest, aby oderwał się od scrollowania i słuchał piosenek w całości. Wygląda więc na to, że Spotify miesza niektóre z technik ukierunkowanych algorytmów TikToka z wykorzystaniem klipów wideo Netflixa, aby zachęcić użytkowników do klikania w piosenki. To może zadziałać.

Spotify ujawniło wiele innych funkcji, które doda do usługi, w tym AI DJ, który pomaga stworzyć spersonalizowaną listę odtwarzania dla słuchaczy, Smart Shuffle, Marquee, który jest pełnoekranową i sponsorowaną rekomendacją nowego wydania, narzędzie Discovery Mode, które pozwala artystom flagować utwory, które są następnie dodawane do algorytmu, oraz Showcase, który przedstawi muzykę artysty prawdopodobnym słuchaczom.

Poniżej możecie zobaczyć całe wydarzenie Stream On 2023.

Pojawią się również Spotify Clips i Countdown Pages, które pozwolą artystom dostosować swoje strony z wideo i nakręcać zainteresowanie kolejnym albumem. Wreszcie, Spotify po raz pierwszy będzie również oferować koncerty i merchandise, tworząc artystom (i usłudze) nowe sposoby zarabiania.

Ta kompletna przebudowa interfejsu, jak również dodanie tak wielu nowych funkcji, może być wynikiem utraconych przychodów i w konsekwencji zwolnień. A także sposobem na uzasadnienie zbliżającej się podwyżki cen usługi.