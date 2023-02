Flash - zwiastun filmu. Michael Keaton mówi: Jestem Batmanem!

fot. materiały prasowe

Flash to nadchodzące widowisko o tytułowym bohaterze znanym z komiksów DC. Fabuła widowiska do tej pory trzymana była w tajemnicy, ale wreszcie otrzymaliśmy zwiastun, który rzuca nieco więcej światła na to, czego możemy spodziewać się po filmie.

Już wcześniej wiedzieliśmy za sprawą krótkiego teasera, że w filmie zobaczymy przynajmniej jeden wariant postaci Flasha, jak również zawitamy do uniwersum, w którym w Batmana wciela się Michael Keaton. Przypomnijmy, że film inspirowany jest komiksem Flashpoint i może mieć ogromne znaczenie dla całego dotychczasowego uniwersum DC, jak również być wprowadzeniem do nowego świata wymyślanego już przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.

Flash - zwiastun

Flash - zdjęcia

Flash

Flash - obsada

W tytułowej roli występuje Ezra Miller. W pozostałych rolach zobaczymy Michaela Keatona, Sashę Calle, Kiersey Clemons, Maribel Verdú, Temuera Morrisono, Rona Livingstona oraz Saoirse-Monicę Jackson.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku.