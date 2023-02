Flash - plakaty postaci. Batman Keatona i Supergirl

fot. materiały prasowe

13 lutego 2023 roku zadebiutował pierwszy zwiastun Flasha, który Wam w godzinach porannych pokazywaliśmy. Teraz opublikowano opis fabuły oraz trzy plakaty bohaterów: Flasha, Batmana (Michael Keaton) oraz Supergirl (Sasha Calle).

Flash - galeria

Flash

Flash - o czym jest film?

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie, by zmienić bieg wydarzeń, jego działania zmieniają przyszłość. Barry jednak zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której generał Zod powrócił, zagrażając światu. Niestety, ale w nim nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Bohater musi namówić zupełnie innego Batmana do porzucenia emerytury i uratować uwięzionego Kryptonczyka, ale okazuje się, że to nie ten, którego szukał, tylko kobieta imieniem Kara. Ostatecznie, aby ocalić świat, w którym przebywa i powrócić do przyszłości, którą zna, Barry musi biec po życie. Czy poświęcenie jednak doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.