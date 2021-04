Flash zabił właśnie wszystkie dinozaury? Gonił go... speedoraptor

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się już komiks The Flash #768, który rzuca zupełnie nowe światło na tak palącą kwestię naukową, jaką z pewnością jest zagłada dinozaurów. Jak się teraz okazuje, za ich wyginięcie może być odpowiedzialny... Wally West, który dzięki Mocy Szybkości cofnął się do czasów prehistorycznych. To dopiero początek dziwów, które możemy znaleźć w najnowszym zeszycie.

W trakcie pobytu Westa w Mocy Szybkości błyskawica o nieznanym na razie pochodzeniu doprowadziła do załamania linii czasowych. To właśnie dlatego bohater trafił do ery dinozaurów, a jego świadomość przeniosła się do umysłu kromaniończyka. Sęk w tym, że zdolności herosa zyskał również znajdujący się nieopodal welociraptor, który zamienił się w szybkonogiego sprintera i zaczął gonić potencjalną ofiarę.

Speedoraptor koniec końców wchłonął tak wiele mocy, że w trakcie biegu jego cielsko wybuchło, doprowadzając do potężnej eksplozji. Uciekając przed falą uderzeniową West tylko spotęgował jej działanie, co w konsekwencji doprowadziło do deatomizacji zwierząt - biorąc pod uwagę czas biegu Wally'ego, najprawdopodobniej wszystkich żyjących wówczas na naszej planecie.

Zobaczcie sami: