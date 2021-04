Marvel - Knull traci najpotężniejszą broń. Silver Surfer wzywa boga światła!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Fani Marvela odliczają już dni do finału wydarzenia King in Black - ostatni zeszyt zasadniczej serii ukaże się na amerykańskim rynku w najbliższą środę. Dom Pomysłów właśnie zaprezentował plansze z nadchodzącego komiksu, z których wynika, że o losach całego uniwersum przesądzi pojedynek Knulla i Silver Surfera.

Złoczyńca rozpozna herosa; obaj zmierzyli się przed tysiącleciami w historii, którą zobaczyliśmy w Silver Surfer: Black. Warto zwrócić uwagę, że Norrin Radd zmienił swoją deskę surfingową w potężny miecz, mający służyć w walce z ostrzem Króla w Czerni, Necroswordem. Kluczowa jest ostatnia scena zapowiedzi - jaśniejące oczy Silver Surfera wyraźnie sugerują, że wzywa on na pomoc odwiecznego wroga króla symbiontów, boga światła.

Aby właściwie zrozumieć pełny kontekst zbliżającego się starcia, trzeba spojrzeć również na wydarzenia pokazane w tie-inie zasadniczej serii, zeszycie Return of the Valkyries #4. W trakcie batalii z duchem Celestianina, którego głowa jest fundamentem Knowhere, Walkirie Brunnhilde, Dani Moonstar i Ivanir doprowadziły do zerwania połączenia między mieczem Necrosword a samym Knowhere, prawdopodobnie niszcząc lub znacznie osłabiając potęgę symbionta All-Black, pierwszego tworu Knulla, jak również wyrywając Celestianina spod władzy antagonisty.

Zobaczcie plansze z obu komiksów (w galerii znajdziecie jeszcze wizerunek smoka Fin Fang Fooma, który został opanowany przez Króla w Czerni):

King in Black #5 - plansze