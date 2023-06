Flash honoruje DCEU Zacka Snydera? Reżyser o niespodziankach

fot. materiały prasowe

Andy Muschietti w rozmowie z Colliderem wyjawił dość zaskakującą ciekawostkę o filmie Flash. Okazuje się, że ani dziennikarze, ani fani na przedpremierowych pokazach nie widzieli finalnej wersji widowiska, bo... reżyser wyciął z niej pewne zaskakujące niespodzianki, aby uniknąć wycieków. Te pojawią się dopiero wraz z premierą 16 czerwca.

Flash honoruje Zacka Snydera

Filmowiec uważa, że tworząc Flasha honorował to, co wcześniej pokazał Zack Snyder. Tak to skomentował:

- Chciałbym, aby Zack obejrzał film. Według mnie uhonorowaliśmy to, co stworzył pod kątem pokazanie postaci i ich charakterystyk. I w kwestii obsady. Myślę, że spodobałoby mu się to, co zrobiliśmy.

Nie jest wykluczone, że Zack Snyder pojawi się na uroczystej premierze widowiska i wówczas poznamy jego opinię na temat Flasha.

Przypomnijmy, że Flash ostatecznie dokonuje resetu uniwersum DC, który ma pozostawić DCEU Snydera jako zamknięty etap i stworzyć nowe otwarcie dla budowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana DCU.

Zobacz także: