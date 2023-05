Flash - Ezra Miller powinien wrócić w ewentualnym sequelu. Reżyser: "Nikt nie zagra tej postaci lepiej niż oni"

Warner Bros.

Powstawanie filmu Flash za sprawą rozmaitych "wyczynów" Ezry Millera i jego kłopotów z prawem wydawało się dla twórców ekranowej opowieści drogą przez mękę. W pewnym momencie głośno spekulowano nawet o tym, że firma Warner Bros. Discovery zdecyduje się skasować produkcję. Sytuacja zaczęła uspokajać się w sierpniu zeszłego roku, kiedy to aktor wydał specjalne oświadczenie, w którym donosił o problemach ze zdrowiem psychicznym i gotowości poddania się leczeniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że jego osoba w dalszym ciągu wzbudza wśród potencjalnych odbiorców niepotrzebne z marketingowego punktu widzenia emocje.

Nie dziwi więc szczególnie, że w sieci od dłuższego czasu trwa debata nad tym, czy Miller powinien powrócić w ewentualnych sequelach filmu Flash, jeśli takowe w ogóle doczekają się realizacji. Zapytany o to reżyser produkcji, Andy Muschietti, broni aktora, stwierdzając, że gdyby to on odpowiadał za kontynuacje, postać Flasha nie byłaby w nich obsadzona na nowo:

Jeśli to się wydarzy, tak (Miller w dalszym ciągu będzie Flashem - przyp. aut.). Nie sądzę, by ktokolwiek zagrał tę postać lepiej niż oni (Muschietti używa zaimków Millera - przyp. aut.). Inne interpretacje tego bohatera są wspaniałe, ale jeśli chodzi o tę konkretną jego wizję, oni osiągnęli w tym perfekcję. Sam powiedziałeś, jest dwóch Flashów - to tak, jakby ta postać była dla nich stworzona.

Millera wzięła w obronę również producentka Barbara Muschietti:

Już na zdjęciach próbnych Ezra był genialnym, całkowicie zaangażowanym i absolutnie profesjonalnym aktorem. Ezra włożył w tę rolę wszystko - fizycznie, kreatywnie, emocjonalnie. Oni byli po prostu doskonali.

Tymczasem do sieci trafił także nowy materiał promocyjny filmu, w którym głos zabiera wcielająca się w rolę Supergirl Sasha Calle:

Ezra Miller - chronologia największych kontrowersji z udziałem aktora

28 czerwca 2011 roku (w trakcie kręcenia filmu Charlie) Miller był pasażerem pojazdu, który został zatrzymany w Pittsburghu z powodu zepsutego światła. Policja odkryła u niego 20 g marihuany. Zarzuty zostały później wycofane, ale groziła mu kara w wysokości 600 dolarów za dwa wezwania za zakłócanie porządku publicznego. Miller skomentował to tak: "Nie wydaje mi się, żeby było konieczne ukrywanie faktu, że palę trawkę. To nieszkodliwa substancja ziołowa, która wyostrza zmysły i zrozumienie".

Flash wejdzie na ekrany polskich kin 16 czerwca.