Flash - trwają prace nad filmem. Kolejne zdjęcia z planu w lokacji z Batmana z 1989 roku

Warner Bros.

Wiemy, że w filmie The Flash pojawi się Batman w wykonaniu Michaela Keatona i będzie on odgrywać jedną z najważniejszych ról. Już wcześniej widzieliśmy zdjęcia z planu pokazujące kręcenie w kultowej lokacji z Batmana z 1989 roku, czyli posiadłości Bruce'a Wayne'a. Potwierdzono, że zdjęcia są ponownie kręcone w w gotyckiej posiadłości Knebworth House, która jest zlokalizowana na północ od Londynu, tak jak w filmach Tima Burtona. Wnętrza były jednak kręcone w innym miejscu, więc nie wiadomo, co tutaj planują twórcy Flasha.

Otrzymaliśmy jednak kolejne zdjęcia z planu, które pokazują konstrukcje wokół posiadłości oraz sprzęty odpowiedzialne za tworzenie sztucznego dymu. Zdjęcia kręcone są za dnia, zatem spekuluje się, że to efekty towarzyszące tytułowemu bohaterowi, który dzięki swojej szybkości trafił do innego uniwersum. Nie ma jednak informacji o obecności Ezry Millera na planie. Zobaczcie:

https://twitter.com/RutStamSound/status/1390181592316923906

https://twitter.com/peterboroughtel/status/1390207202045071360

Ezra Miller zagra główną rolę, a w obsadzie znajdują się również Kiersey Clemons (Iris West), Sasha Calle (Supergirl), Maribel Verda (Nora Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso i Ben Affleck jako Batman. Za kamerą stoi Andy Muschietti (znany choćby z serii To), a autorką scenariusza jest Christina Hodson.

Zobacz także:

Flash - premiera zaplanowana jest na 4 listopada 2022 roku.