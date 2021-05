Lost Judgment - zobacz zwiastun gry. Takayuki Yagami powróci w tym roku

fot. SEGA

Plotki i przecieki po raz kolejny się potwierdziły. W trakcie transmisji zatytułowanej Judgment Day oficjalnie zapowiedziano grę Lost Judgment, czyli sequel produkcji z 2018 roku. Głównym bohaterem ponownie będzie detektyw Takayuki Yagami, który raz jeszcze zaangażuje się w tajemniczą sprawę kryminalną. Tym razem dotyczy ona mężczyzny, który podczas rozprawy w sądzie wyznaje, że w Tokyo ukryte zostały zwłoki. I chociaż staje się on głównym podejrzanym, to dowody wskazują na to, że zbrodnię popełnił kto inny.

Rozgrywka przypominać będzie tę z poprzedniej odsłony oraz serii Yakuza. Powróci m.in. dynamiczny system walki z kilkoma stylami i wyjątkowo spektakularnymi atakami specjalnymi. Nie zabraknie tu również typowo detektywistycznej pracy: będziemy m.in. śledzić podejrzanych, skradać się czy badać miejsca zbrodni. Arsenał ruchów Yagamiego zostanie dodatkowo rozwinięty - bohater będzie mógł m.in. skakać czy wspinać się na wyżej położone punkty.

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów poprzedniej części jest taka, że Lost Judgment trafi na zachód równo z japońską premierą, czyli już 24 września tego roku. Gra dostępna będzie na PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One i Xboksie Series S/X.