Flash stał się słynnym złoczyńcą - i to z kreskówki. Moc Szybkości płata figle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Donosiliśmy już Wam, że w zeszycie Flash #770 tytułowy bohater stanie naprzeciw Adolfa Hitlera, który w tej rzeczywistości ostatecznie odnalazł Włócznię Przeznaczenia - wszystko przez coraz dziwniejsze zachowanie Mocy Szybkości, która z nie do końca jasnych przyczyn zamienia ciała i świadomości poszczególnych herosów.

Jay Garrick i pomagający mu The Ray próbowali powstrzymać przywódcę III Rzeszy, jednak koniec końców pojmano ich i osadzono w więzieniu, w którym strażnicy torturowali bohaterów przez dobre kilka tygodni. To właśnie tutaj doszło do zamiany ciał Garricka i Wally'ego Westa - drugi z nich zdołał wydostać się z niewoli i przejąć Włócznię Przeznaczenia.

Rzecz w tym, że po misji Moc Szybkości przeniosła świadomość Westa do ciała Reverse-Flasha. I to nie byle jakiej jego wersji, bo tej pochodzącej z animowanego serialu Super Friends z lat 70. Zobaczcie sami:

Flash #770 - plansze

Nie wiemy na razie, jak potoczą się dalsze losy Wally'ego uwięzionego w ciele złoczyńcy. Warto jednak dodać, że w przywołanej wyżej animacji Reverse-Flash był członkiem Legionu Zagłady - to właśnie dlatego w komiksie pojawili się także Lex Luthor i Solomon Grundy.