Film Thunderbolts* w dużej mierze koncentrował się na Yelenie Belovej, granej przez Florence Pugh. W scenie w trakcie napisów zobaczyliśmy nieco zmieniony, uproszczony wygląd tej postaci, będącej teraz częścią New Avengers. Tak samo bohaterka będzie się prezentować w Avengers: Doomsday, o co zabiegała odtwórczyni tej roli.
Czytaj więcej: Aktorzy z Avengers: Doomsday chwalą 3 legendy z filmu MCU. I uważają na każde słowo
Stonowany wygląd Yeleny w New Avengers
W niedawno wydanej książce Marvel Studios' Thunderbolts: The Art of the Movie, Florence Pugh ujawniła, że jej jedyną prośbą do twórców było zapewnienie, że ekspresja Yeleny będzie subtelnie wyrażana. Wyjaśniła, jak to wpłynęło na ewolucję bohaterki.
Następnie rozwinęła myśl:
Yelenę zobaczymy w Avengers: Doomsday, ale w niektórych doniesieniach jest mowa, że aktorka powtórzy rolę również w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Możliwe, że tam postać będzie próbowała zwerbować Pajączka do nowej grupy superbohaterów.
Avengers: Doomsday - premierę zaplanowano na 18 grudnia 2026 roku.
Ranking filmów MCU według IMDb
Ranking filmów MCU według Rotten Tomatoes
Źródło: comicbookmovie.com