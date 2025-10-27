Źródło: Marvel

Reklama

Film Thunderbolts* w dużej mierze koncentrował się na Yelenie Belovej, granej przez Florence Pugh. W scenie w trakcie napisów zobaczyliśmy nieco zmieniony, uproszczony wygląd tej postaci, będącej teraz częścią New Avengers. Tak samo bohaterka będzie się prezentować w Avengers: Doomsday, o co zabiegała odtwórczyni tej roli.

Czytaj więcej: Aktorzy z Avengers: Doomsday chwalą 3 legendy z filmu MCU. I uważają na każde słowo

Stonowany wygląd Yeleny w New Avengers

W niedawno wydanej książce Marvel Studios' Thunderbolts: The Art of the Movie, Florence Pugh ujawniła, że ​​jej jedyną prośbą do twórców było zapewnienie, że ekspresja Yeleny będzie subtelnie wyrażana. Wyjaśniła, jak to wpłynęło na ewolucję bohaterki.

Jest teraz niezależna i może sama decydować, co robić. Chcemy bardzo stonowanych kolorów; żadnych jaskrawych rzeczy, a fryzura i makijaż są proste. Chociaż pomyślałam sobie: "To Yelena, nie może nie mieć fajnych oczu".

fot. Marvel Studios // Nowy wygląda Yeleny (scena w trakcie napisów Thunderbolts*)

Następnie rozwinęła myśl:

Kiedy myślisz o filmach superbohaterskich, nieustannie wyobrażasz sobie tych niesamowitych ludzi, którzy potrafią robić te niesamowite rzeczy przez cały czas. Myślę, że to, co było naprawdę odważne ze strony Jake'a [Schreiera] i Marvela, to zagłębianie się w te postaci i ich uczucia. [A także] przez co ci ludzie muszą przechodzić, będąc w samym środku tej akcji i to że musi to być ciągle idealne. Jak to wpływa na mózg? Bo przecież są ludźmi. Może ich wspaniałe życie wcale nie jest takie wspaniałe.

Yelenę zobaczymy w Avengers: Doomsday, ale w niektórych doniesieniach jest mowa, że aktorka powtórzy rolę również w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Możliwe, że tam postać będzie próbowała zwerbować Pajączka do nowej grupy superbohaterów.

Avengers: Doomsday - premierę zaplanowano na 18 grudnia 2026 roku.

Ranking filmów MCU według IMDb

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5 Zobacz więcej Reklama

Ranking filmów MCU według Rotten Tomatoes