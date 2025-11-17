Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Po polowaniu z premierą na Prime Video. Mroczna historia o oskarżeniach

Po polowaniu, najnowszy psychologiczny dramat Luki Guadagnino, wkrótce trafi na Prime Video po krótkiej dystrybucji kinowej. Produkcja przedstawia historię pełną oskarżeń, tajemnic i moralnych napięć.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Amazon Prime Video 
po polowaniu premiera
Po polowaniu Amazon
Reklama

Psychologiczny dramat Po polowaniu od Amazon MGM Studios, wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara Lucę Guadagnino, trafi na Prime Video 20 listopada 2025 roku, po 41 dniach od premiery kinowej.

Film z kategorią R opowiada o profesor akademickiej (Julia Roberts), która znajduje się na życiowym i zawodowym rozdrożu, gdy jej najlepsza studentka (Ayo Edebiri) wysuwa oskarżenie przeciwko jednemu z jej współpracowników (Andrew Garfield), a mroczna tajemnica z przeszłości kobiety grozi ujawnieniem. Scenariusz napisała Nora Garrett. Producentami są Brian Grazer, Guadagnino, Jeb Brody i Allan Mandelbaum. Producentami wykonawczymi są Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson i Garrett. W filmie występują także Michael Stuhlbarg i Chloë Sevigny.

Po polowaniu - zwiastun

Guadagnino przygotowuje także kolejną produkcję dla Amazon MGM Studios – film science fiction Artificial, w którym zagrają Mary Rylance, Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman i Ike Barinholtz. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, lecz film określany jest jako komediodramat osadzony w świecie sztucznej inteligencji .

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Amazon Prime Video 
po polowaniu premiera
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2025
Po polowaniu
Zobacz w kinie Po polowaniu Dramat

Najnowsze

1 3. The Mandalorian: sezon 2 (93%)
-

Mandalorianin zmieni swoje priorytety w filmie kinowym. Wesprze Nową Republikę

2 Vaiana
-

Vaiana dostała swój teaser! Jak wygląda morska przygoda w remaku live-action?

3 Alita: Battle Angel
-

Świat Pandory to nie wszystko. James Cameron szykuje się do Ality 2

4 The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia
-

Filmowa The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia. Tak wyglądają Link i Zelda

5 Na noże 3
-

Życzy czy martwy: Film z serii Na noże - pełny zwiastun. Netflix odkrywa karty

6 Dom Dobry
-

Dom dobry - coraz wyższa oglądalność. Tyle Polaków poszło do kina na film

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV