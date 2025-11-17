Po polowaniu z premierą na Prime Video. Mroczna historia o oskarżeniach

Amazon

Psychologiczny dramat Po polowaniu od Amazon MGM Studios, wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara Lucę Guadagnino, trafi na Prime Video 20 listopada 2025 roku, po 41 dniach od premiery kinowej.

Film z kategorią R opowiada o profesor akademickiej (Julia Roberts), która znajduje się na życiowym i zawodowym rozdrożu, gdy jej najlepsza studentka (Ayo Edebiri) wysuwa oskarżenie przeciwko jednemu z jej współpracowników (Andrew Garfield), a mroczna tajemnica z przeszłości kobiety grozi ujawnieniem. Scenariusz napisała Nora Garrett. Producentami są Brian Grazer, Guadagnino, Jeb Brody i Allan Mandelbaum. Producentami wykonawczymi są Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson i Garrett. W filmie występują także Michael Stuhlbarg i Chloë Sevigny.

Po polowaniu - zwiastun

Guadagnino przygotowuje także kolejną produkcję dla Amazon MGM Studios – film science fiction Artificial, w którym zagrają Mary Rylance, Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman i Ike Barinholtz. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, lecz film określany jest jako komediodramat osadzony w świecie sztucznej inteligencji .