Mandalorianin zmieni swoje priorytety w filmie kinowym. Wesprze Nową Republikę

Przez lata Din Djarin był samotnym wędrowcem, samotnym rewolwerowcem. A potem wszystko się zmieniło. Spotkał Grogu (znanego również jako Baby Yoda), sprzeciwił się własnemu kodeksowi, walczył z imperialnymi niedobitkami i pomógł Bo-Katan odzyskać Mandalorę. A teraz? On i jego adoptowany syn zmierzają na wielki ekran – realizując jego obietnicę udzielenia pomocy Nowej Republice.

Co dalej z Dinem Djarinem?

Jon Favreau dał komentarz w kwestii dalszych losów bohatera:

Mandalorianin zmienił swoje priorytety Jedna z ostatnich rzeczy, jakie mówimy w 3. sezonie, brzmi mniej więcej: ‘Nie chcę już być najemnikiem. Chcę pracować dla dobrych.

Dzięki Star Wars: The Mandalorian and Grogu dwie z najbardziej ukochanych postaci najnowszej generacji opowieści Star Wars w końcu trafiają do kina, z większą misją niż kiedykolwiek wcześniej, gdy Din Djarin łączy siły z byłymi Rebeliantami na bazie Adelphi. To oznacza przyjmowanie zadań od pułkownik Ward, granej przez Sigourney Weaver, oraz współpracę z Zebem Orreliosem – uwielbianym przez fanów Lasatem z serialu Star Wars Rebels, który pojawił się na chwilę w 3. sezonie Mando.