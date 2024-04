For All Mankind – będzie 5. sezon. Apple TV+ zamówiło spin-off serialu

fot. Apple

Apple rozszerza serię For All Mankind zamawiając piąty sezon docenionego przez widzów serialu od Rona Moore’a. Ponadto platforma zamówiła spin-off zatytułowany Star City, który opowie o początkach sowieckiego wyścigu kosmicznego.

For All Mankind - piąty sezon zamówiony przez Apple

Szczegóły piątego sezonu For All Mankind nie są znane. Nie podano, kto z obsady poprzednich sezonów powróci w nowych odcinkach, poza Joelem Kinnamanem, który ponownie wcieli się w Edwarda Baldwina. Apple nie ogłosiło nowego sezonu jako ostatniego, więc przy zachowaniu zadowalającej oglądalności For All Mankind może liczyć na jeszcze więcej odcinków.

Star City - Apple ogłosiło spin-off For All Mankind

Nieco więcej zdradzono o Star City. Produkcja powróci do korzeni serii i zaprezentuje program lotów kosmicznych z perspektywy Związku Radzieckiego. Serial opisywany jest jako porywający, paranoiczny thriller, który zaprezentuje alternatywną wersję historii, pokazującą wysłanie pierwszego człowieka na Księżyc z perspektywy rosyjskich kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu, zaangażowanych w podbój kosmosu, a także ryzyku, które musieli podjąć w związku ze swoją misją.

Producentami Star City są Ron Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi. Podobnie jak w przypadku piątego sezonu For All Mankind, data premiery serialu na Apple TV+ nie jest jeszcze znana.