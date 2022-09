Forrest Gump 2 - Tom Hanks o sequelu. Przez chwilę były rozmowy o filmie

Fot. Materiały prasowe

Tom Hanks był gościem podcastu Happy Sad Confused, w którym promował premierę film Pinokio tworzonego dla Disney+. Podczas rozmowy padł temat Forresta Gumpa 2, czyli potencjalnej kontynuacji jednego z największych hitów w karierze aktora. Ten film nie tylko zebrał 6 Oscarów, to jeszcze osiągnął 678 mln dolarów w box office. Taki wynik w 1994 roku był gigantyczny.

Forrest Gump 2 był możliwy?

- Powiem tak, przez ten cały czas podjęliśmy próbę rozmowy o kolejnym Forreście Gumpie, która trwała zaledwie 40 minut. A potem nigdy do tego nie wracaliśmy.

Hanks wyjawił też, dlaczego jego kariera nie jest pełna sequeli.

- Zawsze robiłem jedną mądrą rzecz. Nigdy nie podpisałem kontraktu, który zobowiązywał mnie do wystąpienia w sequelu. Zawsze mówiłem ludziom: jeśli jest powód, by to zrobić, zróbmy to, ale nie możecie mnie do tego zmusić. Jest pewna naturalna inklinacja związana z czystą komercjalizacją: "jeśli masz hit, to zrób to ponownie i będziesz mieć znów hit".

Forrest Gump 2 nigdy nie powstanie, ale powstał remake w Bollywood.