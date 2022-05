Forrest Gump - ekipa ponownie razem przy nowym projekcie! Ta adaptacja to potencjalny hit

fot.Paramount Pictures

Wygląda na to, że cała ekipa nagradzanego filmu Forrest Gump z 1994 roku po raz kolejny połączy siły, by wspólnie stworzyć nadchodzącą adaptację powieści graficznej Here. Ponownie na jednym planie pojawią się reżyser Robert Zemeckis, scenarzysta Eric Roth, a także tacy aktorzy jak Tom Hanks i Robin Wright. To pierwszy raz od czasu Forrest Gumpa, gdy cała czwórka będzie pracować razem. Portal Deadline donosi, że Sony Pictures zdobyło prawa do dystrybucji tytułu w USA, choć firma Miramax nadal posiada międzynarodowe prawa do filmu.

Sony Pictures planuje premierę kinową filmu. Adaptacja Here ma być jednym z głównych graczy, konkurujących o nagrody w 2023 roku. Projekt jest opisywany jako zapierająca dech w piersiach i rewolucyjna odyseja przez czas i pamięć. Historia skupia się wokół miejsca w Nowej Anglii, gdzie na przestrzeni lat pomiędzy różnymi parami i rodzinami rozgrywają się miłość, strata, walka i nadzieja.

Powieść graficzna Here oryginalnie została opublikowana w 1989 roku w Raw Volume 2 #1 jako komiks z sześcioma stronami, zanim Richard McGuire zamienił go w pełnowymiarową powieść graficzną w grudniu 2014 roku - która liczyła aż 300 stron. Produkcja adaptacji zacznie się we wrześniu.

Czekacie na to, by zobaczyć ekipę Forrest Gump ponownie w akcji przy nowym projekcie?