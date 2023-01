Forspoken - efektowny zwiastun zapowiada wielką przygodę w świecie fantasy

fot. Square Enix

Do sieci trafił kolejny zwiastun Forspoken, nowej produkcji tworzonej przez zespół Luminous Productions. Tym razem postawiono na "kinowy" materiał, przez co wideo jest bardzo efektowne, ale nie do końca oddaje to, jak będzie prezentować się sama gra. Na szczęście gameplay nie jest tajemnicą, bo twórcy i wydawca już wcześniej opublikowali kilka obszernych fragmentów rozgrywki, a na konsoli PS5 pojawiło się demo, które pozwala zapoznać się z około 30 minutami zabawy.

Przypominamy, że Forspoken przedstawi losy Frey Holland (w tej roli Ella Balinska). Młoda kobieta przenosi się w tajemniczy sposób z Nowego Jorku do fantastycznej krainy o nazwie Athia. Tam staje do walki zarówno z groźnymi bestiami, jak i władczyniami, Tantas.

Forspoken - zwiastun

Forspoken - premiera już 24 stycznia na PC oraz konsolach PlayStation 5, a okres wyłączności dla platformy Sony ma wynosić 2 lata.