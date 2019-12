Fortnite i Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - oto nowy fragment filmu

Fortnite regularnie otrzymuje wydarzenia związane z popularnymi premierami w świecie popkultury. Nie inaczej jest teraz, przy okazji zbliżającego się kinowego debiutu filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W sieciowej produkcji Epic Games trwa specjalny event, w ramach którego gracze mogą zdobyć wyjątkowe skórki przedstawiające m.in. Rey i Finna, a nawet... powalczyć przy pomocy mieczy świetlnych.

Najciekawsze wydarzenie miało jednak miejsce w sobotę, 14 grudnia. To właśnie wtedy, na wirtualnej scenie pojawił się J.J. Abrams i zaprosił zebranych graczy do obejrzenia nowego, nieprezentowanego wcześniej fragmentu filmu. Scenę tę możecie zobaczyć w poniższym materiale (ok. 8:30).

Tak zaś prezentowały się starcia przy pomocy mieczy świetlnych.

Wygląda również na to, że to jeszcze nie koniec atrakcji związanych z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Internauci znaleźli w plikach gry wzmianki o kolejnej skórce, którą prawdopodobnie będzie można wkrótce zrobić. To Kylo Ren i warto dodać, że postać ta pojawiła się też w zwiastunie całego wydarzenia w Fortnite. Można więc spodziewać się, że zostanie on dodany do gry w najbliższym czasie, chociaż nic oficjalnie nie zapowiedziano.