Fortnite może wrócić na iOS-a dzięki NVIDII

fot. Epic Games

Niezależnie od wyniku starcia prawnego pomiędzy Apple a Epic Games z dużym prawdopodobieństwem zbanowany Fortnite już wkrótce trafi na urządzenia z iOS-em. Choć Apple nie ustąpiło i nie przywróciło gry do App Store, pomocną dłoń w stronę dewelopera wyciągnie NVIDIA. W październiku gra od Epic Games ma doczekać się nowej odsłony przystosowanej do uruchamiania za pośrednictwem aplikacji GeForce NOW.

Aashish Patel z NVIDII w trakcie procesu sądowego zdradził, że prace nad przeniesieniem Fortnite’a na urządzenia mobilne trwają w najlepsze, ale na debiut gry przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Firma nie chce bowiem udostępniać ją w czystej pecetowej odsłonie, kontrolowanej za pośrednictwem pada i pracuje nad interfejsem, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekranu dotykowego:

Chociaż biblioteka GeForce NOW zapewnia najlepsze doświadczenia w parze z kontrolerem, to za pośrednictwem dotyku 100 milionów graczy Fortnite’a budowało, walczyło i tańczyło na drodze do zwycięstwa. Chcemy dostarczyć cloud-streamingowego Fortnite’a dla urządzeń mobilnych napędzanego przez GeForce NOW. Klienci mogą spodziewać się debiutu gry na przeglądarce iOS Safari w niedalekiej przyszłości.

Wszystko zatem wskazuje na to, że niezależnie od wyroku, jaki zapadnie w sprawie przeciwko Apple, przedstawiciele Epic Games dopną swego i Fortnite będzie legalnie dostępny dla użytkowników iSprzętów. Niepewna jest jedynie data premiery gry w wersji od NVIDII. Choć Patel zasugerował, że wstępne plany zakładają debiut tego tytułu na jesieni, w toku prac może dojść do pewnych opóźnień, które przesuną oficjalną premierę iOS-owego Fortnite’a na późniejszy termin.