Batman/Fortnite - takiej Jaskini Nietoperza jeszcze nie było. Wygląda jak... szopa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Batman/Fortnite: Zero Point #2, kolejna odsłona crossoveru, w którym pojawiają się postacie z uniwersum DC i znanej gry studia Epic Games. Przypomnijmy, że w ramach tej historii tracący pamięć Mroczny Rycerz za pomocą tajemniczego portalu przeniósł się na wyspę Fortnite, na której zobaczymy także innych bohaterów komiksów, wśród nich Catwoman, Harley Quinn i Deathstroke'a.

Na samej wyspie powtarzają się cykle, które stopniowo wymazują pamięć Batmana. Aby zachować swoje poprzednie wspomnienia, heros postanowił zbudować nietypową wersję Jaskini Nietoperza. W tym celu wykorzystał materiały dostępne w miejscu jego pobytu, by później na deskach i tablicy zapisywać wszystko, co pamięta. Komentatorzy porównują nową wersję Batcave do... szopy. Zobaczcie sami:

Batman/Fortnite: Zero Point #2 - plansze

W 2. zeszycie serii pojawiła się już Catwoman, która także zmaga się z zanikami pamięci. Wiemy jednak, że tym razem traktuje Mrocznego Rycerza jako swojego sojusznika, dzieląc się z nim swoimi wspomnieniami.