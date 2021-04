Fortnite - Neymar Jr trafił do gry. Zwiastun przedstawia skórkę piłkarza

fot. Epic Games

Fortnite w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością. Do takiego stanu rzeczy z pewnością przyczyniają się częste aktualizacje z nową zawartością, a także niespodziewane crossovery. Dość powiedzieć, że do gry trafili m.in. John Wick, superbohaterowie Marvela, Master Chief czy Aloy, główna bohaterka Horizon: Zero Dawn. Na tym jednak nie koniec, bo 27 kwietnia do wirtualnego świata przeniesiony został... Neymar Jr, zawodnik klubu Paris Saint-Germain i reprezentacji Brazylii.

Gracze mogą zdobyć skórkę, która przemienia postać w piłkarza, a także szereg innych przedmiotów kosmetycznych. Nie brak też specjalnych, okolicznościowych zadań oraz zupełnie nowych wyzwań w postaci m.in. Areny Szaleństw oferującej starcia 8v8 ze wzmocnieniami oraz nieskończonymi odrodzeniami czy turnieju The Neymar Jr. Cup. Co ciekawe, w tym ostatnim będzie można wygrać wyjątkowe buty piłkarskie.