Fortnite z bohaterami Resident Evil. Kolejna nietypowa współpraca

fot. Epic Games

Niedawno informowaliśmy, że do Fortnite trafi zawartość z Diuny, a już ogłoszono kolejną interesującą współpracę, świetnie dopasowaną do zbliżającego się Halloween. W grze Epic Games pojawią się bowiem Jill Valentine i Chris Redfield, czyli bohaterowie z popularnej serii survival-horrorów Resident Evil.

Obie skórki oferować będą dwa warianty, nie zabraknie też dodatkowych przedmiotów kosmetycznych. Gracze będą mogli zdobyć m.in. maszynę do pisania (w serii RE wykorzystywaną do zapisu stanu gry) oraz plecaki w formie... doniczek z leczniczymi ziółkami. Oprócz tego do zdobycia jest też nowy kilof oraz specjalny ekran ładowania.

Fortnite x Resident Evil

Przypominamy, że fani Resident Evil ostatnimi czasy mają wiele powodów do zadowolenia. W tym roku zadebiutowała nowa, ósma odsłona serii, a już wkrótce czeka nas nowa ekranizacja.

Fortnite dostępne jest na PC, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych z systemami Android.