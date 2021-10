GTA: The Trilogy – The Definitive Edition - cena i data premiery już oficjalnie. Tanio nie jest

fot. Rockstar Games

Plotki i przecieki o GTA: The Trilogy – The Definitive Edition pojawiały się w sieci od dłuższego czasu i niedawno zostały oficjalnie potwierdzone. Teraz przyszła zaś pora na konkrety w postaci daty premiery i ceny. Odświeżona trylogia Grand Theft Auto, w skład które wejdą GTA III, Vice City i San Andreas, trafi do graczy na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X już 11 listopada tego roku. W późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie doczekamy się debiutów wersji na Nintendo Switch, Android i iOS.

Można spodziewać się, że cena tego pakietu wywoła niemałe kontrowersje wśród graczy. Potwierdziły się bowiem przecieki jednego z brytyjskich sklepów. Za GTA: The Trilogy – The Definitive Edition w wersji na PC, PlayStation 4 i Xbox One (te platformy doczekały się cen) zapłacimy... aż 269 zł, co wydaje się naprawdę sporą kwotą jak za pakiet trzech gier, z których korzenie najmłodszej sięgają 2004 roku. Dodatkowym problemem jest fakt, że do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnego wideo czy nawet zrzutu ekranu prezentującego rozgrywkę z remasterów. Osoby, które zdecydują się na preorder muszą więc polegać wyłącznie na zapewnieniach twórców, którzy obiecują wyższą rozdzielczość, poprawione tekstury i oświetlenie i inne poprawki, zachowując przy tym "styl znany z oryginałów".

Jest jednak też i dobra wiadomość: z opisu na oficjalnej stronie Rockstar Games wynika, że w grach doczekamy się polskiej wersji językowej.

Aktualizacja:

Niedługo po ogłoszeniu ceny i daty premiery pokazano pierwsze screeny z odświeżonych gier oraz zwiastun. Materiały możecie obejrzeć poniżej.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition