W Fortnite już wkrótce wystartuje kolejny popkulturowy crossover, tym razem z uniwersum wykreowanym przez Quentina Tarantino. Nowy sezon inspirowany będzie dylogią Kill Bill, a na graczy czekać będzie wiele atrakcji, w tym nowa, niedostępna wcześniej historia.

Podczas specjalnego wydarzenia w Hollywood Quentin Tarantino i Uma Thurman ogłosili powstanie The Lost Chapter: Yuki's Revenge. Będzie to krótkometrażowa produkcja oparta na scenie, która pierwotnie miała pojawić się w filmach Kill Bill, ale ostatecznie z niej zrezygnowano. Opowie ona o Yuki, siostrze Gogo Yubari, która planuje zemstę na Pannie Młodej. Postać Yuki pojawiła się także na plakacie promującym nadchodzącą zawartość.

Inspirowany Kill Billem sezon wystartuje w Fortnite 30 listopada, zastępując obecny mini-sezon z The Simpsons. Data premiery jest nieprzypadkowa — przypominamy, że w grudniu do kin trafi Kill Bill: The Whole Bloody Affair.