Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Crossover z Kill Bill wkrótce w Fortnite! Wraz z nowym sezonem zadebiutuje krótkometrażówka Yuki's Revenge

Epic Games zapowiedziało kolejny głośny crossover. Tym razem Fortnite połączy siły z dylogią Kill Bill, a gracze będą mieli okazję zobaczyć krótkometrażową produkcję opowiadającą o Yuki Yubari.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Fortnite 
Kill Bill quentin tarantino tarantino
Fortnite - Kill Bill fot. Epic Games
Reklama

W Fortnite już wkrótce wystartuje kolejny popkulturowy crossover, tym razem z uniwersum wykreowanym przez Quentina Tarantino. Nowy sezon inspirowany będzie dylogią Kill Bill, a na graczy czekać będzie wiele atrakcji, w tym nowa, niedostępna wcześniej historia.

Podczas specjalnego wydarzenia w Hollywood Quentin Tarantino i Uma Thurman ogłosili powstanie The Lost Chapter: Yuki's Revenge. Będzie to krótkometrażowa produkcja oparta na scenie, która pierwotnie miała pojawić się w filmach Kill Bill, ale ostatecznie z niej zrezygnowano. Opowie ona o Yuki, siostrze Gogo Yubari, która planuje zemstę na Pannie Młodej. Postać Yuki pojawiła się także na plakacie promującym nadchodzącą zawartość.

Fortnite - sezon Kill Bill

arrow-left
Fortnite - sezon Kill Bill
Źródło: x.com
arrow-right

Inspirowany Kill Billem sezon wystartuje w Fortnite 30 listopada, zastępując obecny mini-sezon z The Simpsons. Data premiery jest nieprzypadkowa — przypominamy, że w grudniu do kin trafi Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Źródło: x.com, videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Fortnite 
Kill Bill quentin tarantino tarantino
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

2003
Kill Bill
Oglądaj TERAZ Kill Bill Kryminał
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i Popiół już na horyzoncie. Krytycy zobaczą film wcześniej, niż się spodziewaliśmy

2 Terminator 2 - Sarah Connor
-

Sarah Connor była terminatorem. James Cameron o znaczeniu Terminatora 2

3 Kadr animacji Swapped Skydance Animation
-

Michael B. Jordan jako leśne stworzenie? Nadchodzi nowa zwierzęca animacja

4 Squid Game
-

Squid Game: Ameryka wciąż owiane tajemnicą - a my znamy datę startu zdjęć!

5 Wicked: Na dobre
-

Nadchodzi największe otwarcie 2025 roku. Kina będą pękać w szwach; kwota robi wrażenie

6 Wschód słońca w dniu dożynek młody Haymitch
-

Wschód słońca w dniu dożynek - zwiastun filmu ze świata Igrzysk śmierci

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV